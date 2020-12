Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

KURTSCHEID – Illegal Müll zwischen Kurtscheid und Ehlscheid entsorgt

In der Zeit von Freitag auf Samstag, 25. auf 26. Dezember 2020, entsorgten unbekannte Täter an der zwischen Kurtscheid und Ehlscheid befindlichen Schutzhütte mehrere Säcke mit Hausmüll. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus EMail.: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520. Quelle: Polizei