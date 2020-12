Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

ASBACH – Sachbeschädigung an Pkw in Asbach

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 26. auf 27. Dezember 2020, kam es in Asbach in der Parscheider Straße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter schlugen mehrere Scheiben eines geparkten Pkws ein. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus Email: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de, Tel.: 02634-9520. Quelle: Polizei