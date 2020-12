Veröffentlicht am 27. Dezember 2020 von wwa

RENGSDORF – Brand eines Einfamilienhauses in Rengsdorf

Am Samstagnachmittag, 26. Dezember 2020, geriet gegen 15:00 Uhr ein Einfamilienwohnhaus in Rengsdorf in der Straße Mittlerer Bornsweg Brand. Ein 63jähriger Anwohner erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Am Anwesen entstand hoher, noch nicht zu beziffernder, Sachschaden. Quelle: Polizei