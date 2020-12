Veröffentlicht am 26. Dezember 2020 von wwa

DAADEN – Fahranfänger verunglückt auf der L 280 bei Daaden

Am Freitagabend, 25. Dezember 2020, gegen 18:50 Uhr verlor ein 18 Jahre alter Fahranfänger ausgangs einer Rechtskurve, auf der leicht mit Schnee bedeckten Landesstraße 280, zwischen Daaden und Emmerzhausen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf drehte sich der PKW über die Gegenfahrbahn, stieß gegen einen Leitpfosten und kam nach dem Anstoß an dem hohen Bordstein auf einer Fahrzeugseite zum Liegen. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An dem PKW und dem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.100 Euro. Quelle: Polizei