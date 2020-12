Veröffentlicht am 26. Dezember 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall auf der L 284

Am Freitagvormittag, 25. Dezember 2020, gegen 11:00 Uhr verlor eine 23 Jahre alte Fahrzeugführerin, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve auf der Landesstraße 284, im Bereich Kupferhütte, in Fahrtrichtung Alsdorf, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen eine Leitplanke. An der Leitplanke und an dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.200 Euro. Der PKW musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Quelle: Polizei