Veröffentlicht am 26. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Junge Frauen erfreuen Heiligabend ältere Mitmenschen in Glatteneichen

Zwei junge Damen machten sich an Heiligabend auf den Weg durch ihren Heimatort Glatteneichen, der zum Wissener Stadtteil Köttingerhöhe gehört, und erfreuten acht ältere Bewohner/innen mit einer kleinen Aufmerksamkeit.

Melina und Lena verstanden die lobenswerte Aktion als eine Art Ersatz für das ausgefallene Straßen- und Glühhähnchenfest. Dort treffen sich die Glatteneichener seit Jahren immer wieder und feiern gemeinsam. Doch jetzt ist eben alles anders. Die beiden Mädchen wollten zumindest an Weihnachten etwas Freude verbreiten und brachten Süßigkeiten und Wichtelfiguren an die Haustüren. Dazu gab es noch eine Weihnachtsgeschichte auf einem geschmackvoll hergerichteten und gerollten Blatt Papier. Die so Beschenkten, hier Hildegard Stangier, bedankten sich herzlich und wünschten den zwei „Engeln“ schöne Feiertage und einen Guten Rutsch. (bt) Fotos: (bt)