Veröffentlicht am 25. Dezember 2020 von wwa

DAADEN – Küchenbrand in Kellerwohnung in Daaden

Vermutlich aufgrund einer Verpuffung geriet am Mittwochabend, 23. Dezember 2020, gegen 19.56 Uhr in Daaden in der Saynische Straße eine Küche im Keller in Brand. Auch dem schnellen Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr ist es zu verdanken, so die Polizei, dass der Sachschaden überschaubar blieb. Quelle: Polizei