WISSEN – Zwei Mal 1.000 Euro vom Reparatur-Café des Wisserlandes

Spende²: Das ehrenamtliche Reparatur-Café der Verbandsgemeinde Wissen lässt wie versprochen die Spenden der Besucher/innen zwei guten Zwecken zukommen. 1.000 Euro gehen an den Förderverein kulturWERKwissen e. V., weitere 1.000 Euro gehen aufs Spendenkonto der vom Wohnhausbrand in Altenbrendebach betroffenen Familie.

Seit Bestehen des noch jungen Reparatur-Cafés, welches von der Ehrenamtsbörse der VG Wissen betreut wird, sind somit schon 2.000 Euro durch die Besucher für Reparaturen gespendet worden. „Geld, das die ehrenamtlichen Reparaturhelfer gerne an gute Zwecke weitergeben wollen“, sagt Initiator und Teamleiter Hermann Stausberg. Er freut sich, dass die Kunden der sinnvollen Einrichtung bei den Reparaturen ein Dankeschön in die Spendenbox werfen. Trotz der einen oder anderen kleinen Anschaffung für den Betrieb des Reparatur-Cafés bleibt das meiste Geld für den guten Zweck übrig.

Der Förderverein des kulturWERKs kann das Geld gut gebrauchen, denn mit den Finanzmitteln des Vereines konnte in der Halle kulturWERKwissen schon manche Anschaffung getätigt werden. Stausberg und seine Reparatur-Kollegen wissen sich in der „guten Stube“ des Wisserlandes bestens aufgehoben. Hier ist gerade in Zeiten der Pandemie ausreichend Platz für die Reparaturen und die zahlreichen Kunden. Man hofft, im neuen Jahr wieder öffnen zu können – die bereits wartenden Kunden werden frühzeitig in der Presse informiert.

Daneben wird das Spendenkonto der Familie aus Altenbrendebach bei Wissen bedacht, welche kürzlich durch einen Brand ihr Haus verloren hat.

Foto: Zur symbolischen Scheckübergabe im kulturWERK trafen sich (v. l.) Michael Stahl (Geschäftsführer Förderverein kulturWERK) und Hermann Stausberg (Teamleiter Reparatur-Café) sowie Jochen Stentenbach (Verwaltung). Foto: D. Weitershagen, kulturWERKwissen