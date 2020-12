Veröffentlicht am 25. Dezember 2020 von wwa

HELMENZEN-OBERÖLFEN – Illegale Entsorgung in der Gemarkung Helmenzen-Oberölfen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Dienstag, 22. Dezember 2020, über Sperrmüll informiert, der illegal entsorgt wurde. Der Abfall wurde am Rand eines Wirtschaftsweges gefunden, gelegen, zwischen Oberölfen und Wölmersen. Zeitgleich wurde auch in der Gemarkung Wölmersen eine Ablagerung festgestellt.

Sollten Bürger/innen Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde –