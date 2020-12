Veröffentlicht am 26. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Mediation – integrierte Mediation: Konflikte effektiv lösen – Online-Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden Fernstudium am 07. Januar 2021

Am Donnerstag, 07. Januar 2021 findet um 18:00 Uhr ein Webmeeting zum berufsbegleitenden Fernstudium Mediation – integrierte Mediation statt. Alle Interessierten können sich bequem von zu Hause oder aus dem Büro einloggen und sich ausführlich über das Weiterbildungsprogramm informieren: Studiengangsleiter und ehemaliger Richter Arthur Trossen stellt das Mediationsverfahren vor und erläutert Ablauf und Organisation des Studienangebots. Wer teilnehmen möchte, loggt sich zur Online-Info-Veranstaltung am 07. Januar ein unter https://app.bbbserver.de/de/de/join/4eba6dc1-9150-492f-b7c8-bc0e061856af

Fachkompetenzen erweitern

Das Interesse an Mediation ist groß – sowohl bei Menschen, die Kompetenzen im Umgang mit Konflikten erwerben möchten als auch bei streitigen Parteien, die ihren Konflikt friedfertig und nachhaltig lösen möchten. Das berufsbegleitende Fernstudium Mediation – integrierte Mediation richtet sich an Juristen, Coaches, Psychologen, Sozialarbeiter oder etwa Finanzdienstleister, die Fachkompetenzen ihres ausgeübten Ursprungsberufes mit den Werkzeugen der Mediation ergänzen möchten. Auch Führungskräfte und Personalverantwortliche in Unternehmen oder Lehrer in Schulen können mit Mediationskompetenzen nicht nur Konflikte lösen, sondern können sie von vorneherein vermeiden. Mediation spricht zum einen Personen an, die Mediation als eine Grundlage für ein neues Dienstleistungsangebot erlernen und die Durchführung von Mediationen professionell anbieten möchten. Darüber hinaus richtet sich das Angebot auch an Interessierte, die erfahren möchten, was genau Mediation ist: Sie wollen die Kompetenz der Mediation für sich und ihr soziales und berufliches Umfeld nutzen und auch selbst besser mit Konflikten umgehen können.

Neue Broschüre

Wer sich im Vorfeld der Info-Veranstaltung einen ersten Überblick über die Studieninhalte, die Zielsetzung und das Ausbildungskonzept verschaffen möchte, kann sich die neue Broschüre zum Fernstudium anschauen: Sie steht als pdf zum Download unter https://www.zfh.de/mediation_broschuere/ zur Verfügung oder kann unter fernstudium@zfh.de kostenlos angefordert werden.

Das zfh bietet das Fernstudium Mediation – integrierte Mediation in Kooperation mit dem Verein Integrierte Mediation e.V. an. Fernstudieninteressierte können sich beim zfh online anmelden: www.zfh.de/anmeldung/ – Weitere Informationen: www.zfh.de/zertifikat/mediation/ – und www.in-mediation.eu