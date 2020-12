Veröffentlicht am 22. Dezember 2020 von wwa

BENDORF – Fahrraddiebstahl in Bendorf

Am Donnerstag, 17. Dezember 2020, wurde im Zeitraum zwischen 01:30 und 13:00 Uhr ein Mountainbike in der Bachstraße in Bendorf entwendet. Laut dem Geschädigten hatte er sein Mountainbike in der Tiefgarage seines Anwesens abgestellt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz gelbes Mountainbike der Marke Mirage. Quelle: Polizei