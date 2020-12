Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Verkündung der ersten Änderungsverordnung

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 64.615 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 1.090 Todesfälle und 44.006 genesene Fälle. 19.519 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000

(+ USAF) Ahrweiler 1839 23 1398 126,8 126,7 Altenkirchen 1624 19 1194 111,8 111,7 Alzey-Worms 2179 42 1592 165 164,9 Bad Dürkheim 1901 44 1368 125,9 125,8 Bad Kreuznach 2321 24 1453 162,3 162,2 Bernkastel-Wittlich 1413 24 1069 111,1 109,5 Birkenfeld 1274 36 949 139,6 134,9 Bitburg-Prüm 1644 8 1294 123,2 118,9 Cochem-Zell 937 13 708 179,2 178,7 Donnersbergkreis 990 19 699 167,3 165,4 Germersheim 2263 61 1555 159,7 159,5 Kaiserslautern 1813 24 1348 124,6 106,4 Kusel 1203 43 905 88,3 83,6 Mainz-Bingen 3295 78 2339 144,7 144,6 Mayen-Koblenz 2673 50 1878 112,9 112,8 Neuwied 3175 38 1876 244,5 244,5 Rhein-Hunsrück 1309 14 941 132,8 132,7 Rhein-Lahn-Kreis 1538 37 917 251,8 251,7 Rhein-Pfalz-Kreis 3038 34 1543 315 315 Südliche Weinstr. 1319 24 941 107,7 107,6 Südwestpfalz 1077 25 760 138,1 136,2 Trier-Saarburg 2068 27 1490 192,1 191,8 Vulkaneifel 929 25 621 202,8 202,3 Westerwaldkreis 2626 46 1882 161,5 161,4 Stadt Frankenthal 904 15 460 285,1 283,9 Kaiserslautern 1522 26 1112 136 127,4 Koblenz 1907 41 1324 147,3 147,2 Landau i.d.Pfalz 542 3 352 149,3 148,9 Ludwigshafen 4651 81 2502 352,4 352,5 Mainz 5052 85 3774 171,1 171 Neustadt Weinst. 723 10 516 133,3 133 Pirmasens 419 5 237 211,3 210,4 Speyer 1509 17 788 415,3 413,2 Trier 1240 14 942 97,7 97,6 Worms 1374 13 1027 149,6 149,4 Zweibrücken 324 2 252 73,1 72,9 Rheinland-Pfalz 64.615 1.090 44.006 170,4 168,9

Verkündung der ersten Änderungsverordnung:

Am Montag, 21. Dezember 2020 wird die erste Änderungsverordnung zur 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz verkündet. Die Änderungen betreffen inhaltlich in erster Linie Regelungen zur Teilnehmerzahl für Gottesdienste. Die Änderungsverordnung tritt am Dienstag, 22. Dezember 2020, in Kraft.