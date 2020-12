CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Neun neue Corona-Infektionen am Montag im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Neun neue Infektionen am Montag – Seniorin aus Mudersbacher Altenheim gestorben

Mit Stand von Montagmittag, 21. Dezember 2020, um 14 Uhr, gab das Altenkirchener Kreisgesundheitsamt die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis mit 1.613 an. Das sind neun mehr als am Sonntag, 20. Dezember. Im Zuge der Pandemie gibt es den 20. Todesfall im Kreis Altenkirchen: Eine 81jährige Bewohnerin des Mudersbacher Seniorenheims St. Barbara ist in einer Siegener Klinik gestorben. 216 Personen sind aktuell infiziert, 1377 geheilt. 13 Personen werden jetzt stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz bei 111,8. Landesweit liegt der Wert bei 170,4.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1613

Steigerung zum 18. Dezember: +9

Aktuell Infizierte: 216

Geheilte: 1377

Verstorbene: 20 (+1)

in stationärer Behandlung: 13

7-Tage-Inzidenz: 111,8

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 591

Betzdorf-Gebhardshain: 310

Daaden-Herdorf: 210

Hamm: 135

Kirchen: 203

Wissen: 164