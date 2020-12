Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

MERKELBACH – PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss in Merkelbach unterwegs

Am Sonntagmittag, 20. Dezember 2020, um 12:20 Uhr wurde in der Ortslage Merkelbach durch Beamte der Polizeiinspektion Hachenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 62jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem Fahrer wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei