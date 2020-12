Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Weihnachtskrippe ist in der Kirche St. Elisabeth in Birken-Honigsessen zu sehen

Die Kirchengemeinde St. Elisabeth in Birken-Honigessen ist stolz auf die alljährliche Weihnachtskrippe in ihrem Gotteshaus. Seit Jahrzehnten ist sie immer wieder ein Blickfang und zieht nicht nur Kinder an.

In der gegenwärtigen Krisensituation sagten sich einige Birken-Honigsessener: „Jetzt erst recht“ und machten sich ans Werk. Man baute die Krippenlandschaft wie schon so oft zuvor im Altarraum auf legte alles mit Moos und Wurzeln aus. Dann kamen die rund 50 Figuren, von Hirten über Schafe, Ochs und Esel, ins Spiel. Die Heilige Familie lässt man jedoch erst an Heiligabend in den Stall.

Einige der Krippenbauer sind schon lange im Geschäft, einer macht zum ersten Mal mit. Zu ihnen gehören Ulrich Nievel, Aloys Reuber, Dieter Hartmann und Rudolf Weib. Friedhelm Steiger hält sich in diesem Jahr zurück, ist aber als Ideengeber unentbehrlich. Das große Landschaftsgemälde im Hintergrund hat übrigens vor langer Zeit der Wissener Ludwig Vierbuchen geschaffen. (bt)