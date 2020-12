Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall im Bereich einer Engstelle in Herdorf

Am Freitagmittag, 18. Dezember 2020, gegen 14:30 Uhr befuhr ein 30jähriger Fahrzeugführer die Rolandstraße im innerörtlichen Bereich von Herdorf Ortsteil Dermbach. An einer Engstelle missachtete der Fahrer die Vorrangberechtigung des 70jährigen Fahrers eines Omnibusses, der die Strecke im Gegenverkehr befuhr. Bei der Vorbeifahrt touchierten sich Pkw und Bus, so dass Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro entstand. Quelle: Polizei