CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 38 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 20. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Seit Freitag 38 Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen

Mit Stand von Sonntagmittag, 20. Dezember 2020, um 13.30 Uhr, gab das Altenkirchener Kreisgesundheitsamt die Zahl aller seit März positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Personen im Kreis mit 1604 an. Das sind 38 mehr als am Freitag, 18. Dezember. 207 Personen sind aktuell infiziert, 1340 geheilt. Mittlerweile wird eine weitere Person stationär behandelt, insgesamt sind es nun elf. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz bei 113,3. Landesweit liegt der Wert bei 164,4.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1604

Steigerung zum 18. Dezember: +18

Aktuell Infizierte: 207

Geheilte: 1340

Verstorbene: 19

in stationärer Behandlung: 11 (+1)

7-Tage-Inzidenz: 113,3