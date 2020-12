Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

STRASSENHAUS – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Straßenhaus

Am Freitagmorgen, 18. Dezember 2020, kam es im Zeitraum von 02:00 bis 07:50 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Straßenhaus. Unbekannte Täter hebelten eine Wohnungstür auf, aus einer im Flur hängenden Jacke wurde eine Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei