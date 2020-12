Veröffentlicht am 21. Dezember 2020 von wwa

NISTER – Verkehrsunfallflucht auf der L 288

Der unbekannte Unfallverursacher befuhr am Freitagabend, 18. Dezember 2020, gegen 18:45 Uhr, die L 288 aus Richtung Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Nister und überholte den vor ihm fahrenden PKW-Fahrer eines Opel Corsas. Auf Grund von Gegenverkehr musste der Überholte nach rechts ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Zeugen, insbesondere aus dem Gegenverkehr, werden gebeten, sich mit der Polizei Hachenburg in Verbindung zu setzen. Tel: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei