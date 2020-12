Veröffentlicht am 20. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Koblenz

Der Anzeigenerstatter befuhr am Donnerstagabend, 17. Dezember 2020, gegen 19:00 Uhr, mit seinem VW Beetle die August-Thyssen-Straße in Richtung Carl-Zeiss-Straße, um an der Ampelkreuzung mit zwei Abbiegespuren nach links auf die Carl-Zeiss-Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang wurde er durch den daneben fahrenden Jaguar SUV gestreift. Der Fahrer des Jaguars setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gemäß den Angaben des Anzeigenerstatters dürfte der Fahrer eines Kleinwagens, der hinter diesem fuhr, Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug machen können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0261-1032911 mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei