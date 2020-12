Veröffentlicht am 20. Dezember 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Kreistag fand erstmals als Videokonferenz statt – Hallerbach: Digitalisierung ist der richtige Weg

Ganz neue Wege beschritt der Neuwieder Kreistag mit seiner jüngsten Sitzung. Erstmals in seiner Geschichte fand die Sitzung in digitaler Form statt. „So konnten dann auch für alle Beteiligten die Corona bedingten Vorschriften eingehalten werden. Etwas ungewohnt, aber technisch durch unser IT-Team bestens vorbereitet konnten die Kreistagsmitglieder und der Kreisvorstand in sicherer Umgebung an der Debatte mitwirken“, teilte Landrat Achim Hallerbach mit und freut sich, dass der Kreistag Neuwied damit zu den ersten in Rheinland-Pfalz gehört, in denen die Sitzung als Videokonferenz stattfand.

Und nicht nur die 50 Mitglieder des Kreistages nutzten das Angebot. Auch über youtube konnte man die Sitzung öffentlich verfolgen. Nach einer ersten Auswertung der Daten gab es insgesamt 485 Wiedergaben.

„Mich freut es, dass unser erstmaliges Angebot gleich auf Anhieb eine so große Resonanz fand. Wir fühlen uns bestätigt, den Weg der Digitalisierung weiter einzuschlagen. Ich sehe hierin vor allem die Chance höhere Reichweiten und eine breitere Öffentlichkeit für die Arbeit unserer politischen Gremien zu erzielen“, resümiert Hallerbach.