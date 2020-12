Veröffentlicht am 20. Dezember 2020 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Badziong und Einig informieren zur Baustelle Sportplatz Heimbach-Weis – 300.000 Euro für Sanierung der Umkleidekabinen im Haushalt eingestellt

Witterungsbedingt ruhen zur Zeit die Bauarbeiten am neuen Kunstrasen im Stadion „Am Kieselborn“ im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis. „Im Moment kann die bauausführende Firma die Arbeiten am neuen Belag des Stadions nicht fortsetzen, da für die Verlegung der noch fehlenden Schichten und des Rasens stabile Temperaturen über 10 Grad Celsius erforderlich sind“, erklärte Oberbürgermeister Jan Einig (CDU) bei einem kurzfristig von CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong initiierten Ortstermin, dem Präsidenten des SSV Heimbach-Weis Martin Reuschenbach die Hintergründe der zur Zeit ausgesetzten Bautätigkeit. „Sobald die Witterung es zulässt, werden die Restarbeiten zügig in Angriff genommen und wir gehen davon aus, dass das Stadion spätestens am Ende des ersten Quartals des neuen Jahres wieder bespielbar sein wird“, zeigte sich der OB optimistisch, dass der Kieselborn bis Ostern in seinem neuen strahlenden Grün bespielbar sein wird.

SSV-Präsident Martin Reuschenbach erläuterte die weiteren Pläne des SSV: „Wir werden uns als Verein auf ehrenamtlicher Basis bei den weiteren Arbeiten einbringen, da das neue Stadion für uns ein ganz entscheidender Meilenstein in unserer dann 101-jährigen Vereinsgeschichte ist. Mit Freude werden wir uns daher auch an den Arbeiten bei der Gestaltung des Umfeldes des Rasens aktiv beteiligen.“

Und Pascal Badziong konnte dem SSV-Chef kurz vor Weihnachten noch eine zusätzliche positive Nachricht überbringen: „Auch die Finanzierung der dringend notwendigen Sanierung des Umkleide-Gebäudes ist mit dem von den Fraktionen der Papaya-Koalition aus CDU, Bündnis‘90/Die Grünen und der FWG verabschiedeten Haushalt mit 300.000 Euro für 2021 gesichert.“ Für Badziong ist dies ein weiterer wichtiger Baustein der Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere für die herausragende Jugendarbeit des SSV. „Wir unterstützen gerne diese wertvolle und vor allem ehrenamtliche Arbeit des Vereins, in dem mehr als 230 Kinder und Jugendliche betreut, trainiert und gefördert werden.“

In den kommenden Wochen werde es zu den Planungen der Umkleidegebäude und Sanitäranlagen Abstimmungsgespräche zwischen der Verwaltung mit Sportdezernent Peter Jung an der Spitze, sowie den Vereins-Verantwortlichen geben, um zügig in die konkrete Umsetzung einsteigen zu können.

Foto: CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong (Mitte) zusammen mit SSV-Präsident Martin Reuschenbach (l.) und Oberbürgermeister Jan Einig (r.) bei der Besichtigung der aktuellen Baustelle im Kieselborn-Stadion Heimbach-Weis.