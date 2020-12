Veröffentlicht am 20. Dezember 2020 von wwa

BERLIN – NEUWIED – Bundesprogramm kann Stadt Neuwied aufwerten

Klimaanpassung und Modernisierung urbaner und ländlicher Regionen hat sich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages auch fürs bevorstehende Jahr 2021 auf die Fahnen geschrieben. Dafür werden 100 Millionen Euro aus dem Sondervermögen Energie- und Klimafonds (EKF) eingeplant. Für den heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel und Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig Anlass sich auf dem Luisenplatz der Deichstadt zu treffen und auszuloten, ob die Kreisstadt am unteren Mittelrhein Chancen hat von diesem Bundesprogramm zu profitieren. Dabei könnte dem Luisenplatz im Herzen der Rheinstadt eine zentrale Rolle zukommen. Gerade dessen Attraktivität soll gesteigert und Defizite beseitigt werden.

Die durch das Programm bereitgestellten 100 Millionen Euro sind vorgesehen, um Städte und Gemeinden bei der Umgestaltung ihres Stadtklimas, Grünanlagen und Naturräumen zu unterstützen und die nötigen Anpassungen an die Klimaveränderungen vorzunehmen. So sollen sowohl die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger als auch die Zukunftschancen der Städte und Gemeinden gesichert werden. „Da sollte die Stadt Neuwied ihr berechtigtes Interesse mit in die Waagschale werfen“, betonten unisono Erwin Rüddel und Jan Einig. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel