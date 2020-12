Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Große Playmobil-Figuren des Knusperpfads zerstört

Viel Herzblut hat das Team des Amts für Stadtmarketing in den Aufbau des Knusperpfads gelegt. Umso ernüchternder ist nun die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das zerstören, worüber sich andere freuen. So geschehen in der Nacht auf Donnerstag. Unbekannte haben die Schutzscheibe der Holzhütte herausgebrochen, aus der zwei große Playmobilfiguren die „Wanderer“ auf dem Knusperpfad grüßten. Anschließend malträtierten sie die fast mannshohen Plastikfiguren, rissen ihnen die Köpfe ab, traten in die Seitenteile und verstreuten die Trümmer über den Luisenplatz. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Stadtverwaltung hat Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und hofft nun auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese melden sich bei der hiesigen Polizeidienststelle.