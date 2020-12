Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Eine Person verletzt

Am Donnerstagmittag, 17. Dezember 2020, gegen 14:45 Uhr befuhr eine 48jährige Fahrerin die Industriestraße im Stadtgebiet von Betzdorf. Ihr folgte ein 64jähriger Fahrer. An der Einmündung zur B 62 hielt die Frau ordnungsgemäß an. Der Fahrer erkannte den Haltevorgang nicht rechtzeitig und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 9.000 Euro.