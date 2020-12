Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

BERLIN – Bundeswettbewerb Insektenschutz – Erwin Rüddel: „Insektenschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“

„Insekten und Landwirtschaft sind zur Sicherstellung unserer täglichen Nahrung unverzichtbar. Es sind zwei Seiten einer Medaille – man braucht einander. In diesem Zusammenhang möchte ich aufmerksam machen auf den Bundeswettbewerb Insektenschutz, bei dem insgesamt Preisgelder von über 22.000 Euro ausgeschüttet werden“, informiert der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Verantwortlich für den Bundeswettbewerb ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft unter Leitung von Bundesministerin Julia Klöckner. „Viele Akteure aus unterschiedlichen Bereichen sind gefragt, bei der Umsetzung von mehr Insektenschutz mitzuwirken. Da will und muss gerade die Landwirtschaft ihren Beitrag leisten, um Insekten einen geeigneten Lebensraum und Nahrung zu bieten. Denn ohne Insekten ist Landwirtschaft gar nicht denkbar“, betont der Abgeordnete, dessen Eltern selbst ein landwirtschaftliches Anwesen betrieben.

So weiß er von zahlreichen Initiativen auf Höfen und in ländlichen Regionen, wie seinem Wahlkreis, die bereits einen wichtigen Beitrag leisten: „Viele Landwirte legen Blühstreifen an oder betreiben Vertragsnaturschutz. Zudem kommen einige Insektenarten in Deutschland nur vor, weil es die Landwirtschaft gibt. Moderne Landwirtschaft und Insektenschutz gehen Hand in Hand.“

Genau die Menschen, die hinter diesem Engagement stehen, werden zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Insektenschutz gesucht. „Ansinnen des Wettbewerbs ist es öffentliche Anerkennung zu schenken und Projekte bekannt zu machen“, so der Bundestagsabgeordnete mit dem Hinweis, dass im Rahmen des Aktionsprogramms Insektenschutz der Großen Koalition der Bundeswettbewerb „Land.Vielfalt.Leben.“ initiiert wurde.

„Diesmal wird das Engagement zum Schutz der Insekten in der Landwirtschaft ausgezeichnet – beispielsweise die Schaffung von Nist- und Nahrungsangeboten, Staffelmahd oder Biotopvernetzungen“, ergänzt Rüddel. Bewerben können sich einzelne Betriebe oder auch Kooperationen mit Imkereien, Naturschutzinitiativen, Kommunen oder Einzelpersonen.

Bewerbungen werden bis zum 28. Februar 2021 online oder per Post angenommen. Weiterführende Informationen, FAQs und Ansprechpartner bietet die Wettbewerbshomepage www.land-vielfalt-leben.de. „All den aus meinem Wahlkreis Teilnehmenden wünsche ich Erfolg bei der Bewerbung zum Thema „Insektenschutz“ im Rahmen des Bundeswettbewerbes“, bekräftigt Erwin Rüddel.

Foto: Das vor Corona entstandene Foto zeigt Erwin Rüddel (r.) im regelmäßigen Austausch mit Vertretern von Landwirtschaft und Insektenschutz. Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel