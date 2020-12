Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

DIERDORF – Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Am Donnerstagmorgen, 17. Dezember 2020, kam es in Dierdorf im Zeitraum zwischen 07:00 bis 07:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Neuwieder Straße / Poststraße. Der Spurenlage nach zu urteilen, so die Polizei, beschädigte ein LKW mit dem Fahrzeugheck beim Abbiegen mehrere Verkehrsschilder. An der Unfallstelle lagen Fahrzeugteile, die zur Beweissicherung sichergestellt wurden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei