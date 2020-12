Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Diebstahl in Koblenz aus einem Porsche

Am Donnerstagmittag, 17. Dezember 2020, wurde vermutlich in der Zeit zwischen 12:55 und 13:15 Uhr bei einem in einer Tiefgarage in Koblenz Ehrenbreitstein abgestellten weißen Porsche Cayenne die hintere rechte Scheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Gegenstände, darunter auch eine Sonnenbrille sowie eine Handtasche, entwendet. Die Tiefgarage befindet sich in Höhe der Straße „Im Teichert“ neben dem Lidl-Supermarkt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0261/103-2510. Quelle: Polizei