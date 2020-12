Veröffentlicht am 19. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall im Industriegebiet Neuwied

Nach einem Verkehrsunfall an der Zufahrt des Aldi Marktes im Neuwieder Industriegebiet am Donnerstagvormittag, 17. Dezember 2020, gegen 11:25 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Die Fahrerin eines blauen VW Polo fuhr mit ihrem Pkw vom Aldi Markt auf die Allensteiner Straße, um geradeaus weiter auf die B 256 in Fahrtrichtung Altenkirchen zu fahren.

Dort kollidierte sie mit einem silbernen Ford Fiesta, der von links aus Richtung Breslauer Straße kam. Beide Fahrerinnen geben an, jeweils an der Ampel geregelten Kreuzung Grünlicht gehabt zu haben. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizeiinspektion Neuwied, Tel.: 02631/8780 melden. Quelle: Polizei