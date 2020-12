Veröffentlicht am 18. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Neue Möbel schmücken Altes Rathaus in Engers

Im vergangenen Jahr ist das Alte Rathaus in Engers wieder auf Vordermann gebracht worden. Rund 800.000 Euro hat die Stadt Neuwied in die Sanierung des historischen Gebäudes aus dem Jahr 1642 gesteckt. Was dem modernen Nutzgebäude mit historischer Substanz bislang noch fehlte, war eine attraktive Inneneinrichtung. Doch das hat sich mit der Anlieferung des neuen Mobiliars nun grundlegend geändert. Bequeme Stühle aus hellem Holz, funktionsgerechte große Tische in Farben, die fein auf das helle Parkett abgestimmt sind, machen die lichten Räume im Erdgeschoss und in der ersten Etage, dem ehemaligen Ratssaal, zu echten Schmuckstücken.

Ortsvorsteher Dieter Neckenig (hintere Reihe, 2. von rechts) jedenfalls freut sich, das Gremium künftig in äußerst ansprechendem Ambiente zu Beratungen empfangen zu können. Auch bei den Beratungen zum Mobiliar setzte die Stadtverwaltung auf die Expertise des Architekten Ralph Schulte (hinten links), der bereits für die denkmalgerechte Sanierung des knapp 400 Jahre alten Bauwerks verantwortlich gewesen war.

Für Tische und Stühle sowie weitere Einrichtungsgegenstände hat die Stadtverwaltung 30.000 Euro investiert. „Ein Betrag, der zukunftsgerichtet investiert ist“, betonte der städtische Beigeordnete Ralf Seemann (hinten, 2. von links). Weitere Vertreter der Stadtverwaltung waren Hans-Peter Schmitz, Leiter des für die Vermietung zuständigen Amts für Schule und Sport (hinten rechts), Jeanette Herpel vom Fachbereich Technisches Immobilienmanagement (vorne rechts) und Yvonne Bösch (vorne links), Leiterin des Amts für Immobilienmanagement.