Veröffentlicht am 18. Dezember 2020 von wwa

ALSDORF – Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf der L 280

Ein 27jähriger Fahrzeugführer befuhr am Mittwochnachmittag, 16. Dezember 2020, gegen 15:45 Uhr die Landesstraße 280 aus Daaden kommend in Richtung Alsdorf. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der junge Mann vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über den Pkw und drehte sich mit dem Fahrzeug so, dass er in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, am nicht mehr fahrbereiten VW Fox entstand Sachschaden von circa 2.500 Euro. Die Bergung des Pkw musste ein Abschleppdienst übernehmen. Quelle: Polizei