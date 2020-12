Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

WALLMENROTH – 10. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wallmenroth am Donnerstag, 17. Dezember 2020, um 18:30 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Schladeweg 35, 57584 Wallmenroth

Aufgrund der vierzehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (14. CoBeLVO) vom 14. Dezember 2020 ist es geboten, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens Kontakte möglichst zu vermeiden. Die für Donnerstag, den 17. Dezember 2020, angesetzte Sitzung des Ortsgemeinderates um 18:30 Uhr in der Turnhalle in Wallmenroth kann in dieser Form wegen der Pandemie-Lage nicht stattfinden.

Den Kommunen wird in besonderen Ausnahmesituationen die Möglichkeit eröffnet, Beschlüsse des Ortsgemeinderates auch in einem schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren oder mittels Video- oder Telefonkonferenzen zu fassen (§ 35 Absatz 3 Gemeindeordnung – GemO). Auf dieser Rechtsgrundlage wird die Sitzung des Ortsgemeinderates digital in hybrider Form durchgeführt.

Alle Ratsmitglieder und Zuschauer werden gebeten, sofern möglich digital von zu Hause aus an der Sitzung teilzunehmen. In der Turnhalle selbst wird die Sitzung für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht online an der Sitzung teilnehmen können, auf eine Videoleinwand übertragen. Dies gilt auch für die Pressevertreter. In der Turnhalle sind wie üblich die Hygienemaßnahmen streng einzuhalten.

Den Einwahllink zur Teilnahme an der Sitzung finden Sie auf der Homepage der Ortsgemeinde unter www.wallmenroth.de und der Homepage der Verbandsgemeinde unter www.vg-bg.de. Die Tagesordnungspunkte aus der abgesagten Sitzung, die verschoben werden können, sollen im kommenden Jahr beraten werden. In der Sitzung sollen nur die Tagesordnungspunkte behandelt werden, die begründet wichtig sind und nicht verschoben werden sollen. Michael Wäschenbach Ortsbürgermeister