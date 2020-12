Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Traditionelles Weihnachtsbaumschmücken in der Sparkasse Altenkirchen

Auch im Corona-Jahr 2020 konnte die Tradition fortgeführt werden, dass der Weihnachtsbaum in der Kundenhalle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Altenkirchen von einem Kindergarten geschmückt werden kann. In diesem Jahr übernahmen das (v.l.) Amalia, Elena, Ron, Mikail und Leon gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Carina Weßler (l.) und Loretta Cramer (2.v.r.) von der Evangelischen Kindertagestätte „Arche“ in Altenkirchen. Zum Dank erhielt die Einrichtung für jedes der 85 Kinder Bücher mit Weihnachtsgeschichten zum Vorlesen, die von Geschäftsstellenleiter Uwe Asbach und seiner Stellvertreterin My Van Ly (r.) in Verbindung mit einer Spende in Höhe von 300 Euro an den Kindergarten überreicht wurden.