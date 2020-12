Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall auf der L 282

Am Dienstagnachmittag, 15. Dezember 2020, gegen 16:00 Uhr befuhr eine 62jährige Pkw-Fahrerin die L 282 aus Niederfischbach kommend, um an der Einmündung L 280 nach links in Richtung Freudenberg abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrtberechtigung eines aus Richtung Freudenberg kommenden 54jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zur Kollision beiden Pkw, wobei beide Fahrzeugführer leichtverletzt wurden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte der Transport ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei