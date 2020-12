Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall am Molzberg

Am Dienstagmorgen, 15. Dezember 2020, gegen 07:50 Uhr befuhr ein 75jähriger Pkw-Fahrer den Tannenweg in Kirchen in Richtung Straße „Auf dem Molzberg“. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten, eine 31jährige Fahrzeugführerin erkannte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt circa 4.500 Euro. Quelle: Polizei