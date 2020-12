Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

VG AKFF – Eingeschränkte Erreichbarkeit der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, ist der Publikumsverkehr für Besucher/innen der Verbandsgemeindeverwaltung aufgrund der aktuellen Entwicklung nur noch unter Einschränkungen möglich. Die Mitarbeiter/innen in den beiden Rathäusern in Altenkirchen und Flammersfeld sind vorerst bis zum 10. Januar 2021 nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung, insbesondere zur Bearbeitung dringender Anliegen, persönlich erreichbar.

Wie auch bereits im Frühjahr werden die Bürger/innen jedoch gebeten, bei Bedarf vorzugsweise andere Kommunikationswege wie Telefon, Fax oder E-Mail zu nutzen und, sofern möglich, Schreiben und ergänzende Unterlagen per E-Mail an rathaus@vg-ak-ff.de zu senden.

Die Verbandsgemeindeverwaltung bleibt auch weiterhin über die bekannte Telefonnummer 02681 85-0 zu den bisherigen Öffnungszeiten erreichbar. Die Mitarbeiter/innen können telefonisch oder über ihre Mail-Adressen kontaktiert werden. Alle Kontaktdaten sind auf der Homepage www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de ersichtlich.

Die Rathäuser in Altenkirchen und Flammersfeld sind jedoch in der Zeit von Donnerstag, 24. Dezember 2020, bis einschließlich Sonntag, 03. Januar 2021, grundsätzlich komplett geschlossen. In dieser Zeit sind von Montag, 28. Dezember 2020, bis Mittwoch, 30. Dezember 2020, in der Zeit von jeweils 8:00 bis 12:00 Uhr folgende Notdienste telefonisch bzw. per Mail erreichbar:

Standesamt Telefon 02681 85-121 oder standesamt@vg-ak-ff.de

Bürgerbüro Telefon 02681 85-228 oder buergerbuero@vg-ak-ff.de

Friedhofsverwaltung Telefon 02681 85-304 oder bestattungen@vg-ak-ff.de

Sozialamt Telefon 02681 85-288 oder sozialamt@vg-ak-ff.de

Weitere eingerichtete Notdienste, insbesondere die Bereitschaftsdienste der Verbandsgemeindewerke sowie die Erreichbarkeit der Feuerwehr, können dem Mitteilungsblatt unter der Rubrik „Bereitschaftsdienste/Notrufe“ sowie der Homepage der Verbandsgemeinde entnommen werden.

Über weitere Entwicklungen wird die Verbandsgemeinde aktuell auf ihrer Homepage, im Mitteilungsblatt sowie den bekannten Medien berichten.