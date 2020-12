Veröffentlicht am 17. Dezember 2020 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall in Katzwinkel

Am Dienstagmorgen, 15. Dezember 2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 23jährige Fahrzeugführerin eines Audi A3 die Dorfstraße aus Richtung Hof Fähringen kommend in Richtung Elkhausen. Eine 51jährige Fahrzeugführerin eines 3er BMW befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Die Dorfstraße ist im Bereich der Haus-Nr. 23 nur 3,33 m breit. Hier streiften sich die beiden Pkw jeweils mit der linken Fahrzeugseite. Dabei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei