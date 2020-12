CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 34 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 34 neue Infektionen – Sieben-Tage-Inzidenz bei 146,0

Am Mittwoch, 16. Dezember 2020, um 15.30 Uhr, beträgt die Zahl der laborbestätigten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kreis Altenkirchen 34. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten liegt nun bei 1508, 208 Personen sind aktuell infiziert, 1281 geheilt. Zehn Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen steigt auf 146,0. Rheinland-Pfalz liegt bei 169,6. Eine neue Infektion innerhalb der Schülerschaft gibt es aktuell an der August-Sander- Realschule-plus Altenkirchen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1508

Steigerung zum 15. Dezember: +34

Aktuell Infizierte: 208

Geheilte: 1281

Verstorbene: 19

in stationärer Behandlung: 10

7-Tage-Inzidenz: 146,0

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 566/+14

Betzdorf-Gebhardshain: 288/+4

Daaden-Herdorf: 189/+5

Hamm: 128/+4

Kirchen: 184/+6

Wissen: 153/+1