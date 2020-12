Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 62 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 62 neue Corona-Positivfälle sowie drei weitere Todesfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 2.818 an. Aktuell sind 574 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 245,1. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet.

Die Testzentren/Corona-Ambulanzen sowie niedergelassenen Ärzte bieten in der Zeit um Weihnachten und Silvester entsprechende Öffnungszeiten an. Diese finden Sie immer aktuell auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung RLP unter www.kv-rlp.de/396666. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 116117 erreichbar. Die Fieberambulanz in Neuwied ist an den Feiertagen sowie Wochenenden geschlossen. Grundsätzlich ist die Fieberambulanz nur für Testungen von Kontaktpersonen, die durch das Gesundheitsamt ermittelt wurden, geöffnet.