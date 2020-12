Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung am Fahrgastunterstand der Daadetalbahn

Im Zeitraum zwischen dem 11. bis 14. Dezember 2020, beschädigten unbekannte Täter zum wiederholten Mal den gläsernen Fahrgastunterstand am Bahnhof in Daaden. Es wurde das Glas durch massive Gewalteinwirkung zertrümmert. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tatbegehung bitte an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die PI Betzdorf. Quelle: Polizei