Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Telefonische Bürgersprechstunde der Europaabgeordneten Christine Schneider (CDU)

Am Freitag, 18. Dezember 2020, zwischen 16 und 18 Uhr bietet Christine Schneider, Europaabgeordnete für den Bezirk Rheinhessen-Pfalz, ihre nächste telefonische Bürgersprechstunde an (0049 (0) 6321 999 222). „Die telefonische Bürgersprechstunde ist für mich ein ganz wichtiger und direkter Draht zu den Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises“, so Schneider. Um Ihre regelmäßigen Sprechstunden auch unter Pandemiebedingungen abhalten zu können, haben Bürgerinnen und Bürger derzeit die Möglichkeit, sich telefonisch mit Ihr über europapolitische Fragen und Themenstellungen auszutauschen.

Die Coronapandemie habe es notwendig gemacht, sich um alternative Möglichkeiten zu bemühen, um den Kontakt mit dem Wahlkreis aufrechterhalten zu können. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch nach Corona eine telefonische Sprechstunde anbiete“, erklärt Schneider. „Wir merken gerade, dass Hybride Angebote wunderbar funktionieren können.“ Gerade bei der Größe ihres Wahlkreises sei dies von Vorteil.

Bürger die ein Anliegen zu europapolitischen Frage- und Themenstellungen haben neben dem persönlichen Gespräch und der schriftlichen Kontaktaufnahme eine weitere Möglichkeit, ihr Anliegen vorbringen zu können. Bei Bedarf können über das Wahlkreisbüro auch zusätzliche Termine außerhalb der Sprechstunde vereinbart werden, erklärt Schneider. Sie Christine Schneider, verstehe sich als Brücke zwischen der EU und den Bürgern und betont, dass keine Bürgeranfrage unbeantwortet bleibe und sie gemeinsam mit ihrem Team bestrebt sei, jedes Anliegen zufriedenstellend zu bearbeiten. Aktuelle Informationen über die Arbeit von Christi