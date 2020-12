Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden in Wissen

Insgesamt circa 4.500 Euro Sachschaden war die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagmorgen, 11. Dezember 2020, gegen 08:00 Uhr. Der 48jährige Fahrzeugführer eines Dacia Lodgy befuhr die Schlossstraße aus Richtung Gebhardshain kommend in Richtung Wissen. In einer unübersichtlichen Rechtskurve am Ortseingang von Schönstein kam ihm ein 18jähriger Fahranfänger eines Lkw mit Anhänger entgegen. Beide Fahrzeuge stießen im Kurvenverlauf zusammen. Die Fahrzeugführer beschuldigten sich gegenseitig nicht weit genug rechts gefahren zu sein. Quelle: Polizei