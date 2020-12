Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Verstärke Kontrollen zur Einhaltung der Coronaregeln im Stadtgebiet Neuwied

Aufgrund der derzeitigen Coronalage wird die Polizei Neuwied, in Zusammenarbeit mit der Stadt Neuwied, ab Montag verschärft die Einhaltung der Coronaregeln im Stadtgebiet Neuwied kontrollieren und ahnden. Insbesondere werden die Maskentragepflicht im Innenstadtbereich und die Einhaltung der AHA Regeln, auch in den Industriegebieten, in den Blick genommen. Quelle: Polizei