MUDERSBACH – Verkehrsunfall infolge Unterzuckerung in Mudersbach

Am Samstagabend, 12. Dezember 2020, gegen 19:30 Uhr befuhr ein 44jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 62 in Mudersbach. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Pkw einer 39jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte eine starke Unterzuckerung des 44jährigen Fahrers das Abkommen von der Fahrbahn begünstigt haben. Quelle: Polizei