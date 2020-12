Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

IRMTRAUT – Verkehrsunfallflucht auf der B 54 in Irmtraut

Am Samstag, 12. Dezember 2020, gegen 15:08 Uhr, kam es auf der B 54, in der Ortslage von Irmtraut, zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Limburg fahrender LKW kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender PKW auf den Gehweg ausweichen musste und gegen einen Metallpoller stieß. Der verursachende LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen LKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden. Quelle: Polizei