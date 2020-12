Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

PUDERBACH – Jugendfeuerwehr bekommt Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr nach Hause gebracht.

Auch bei der Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach findet dieses Jahr leider keine Weihnachtsfeier statt. Das Betreuerteam wollte es sich aber nicht nehmen lassen, den Jugendlichen dennoch eine kleine Freude zu machen. So packten die Jugendsprecher in Zusammenarbeit mit den Betreuern die Weihnachtstüten.

Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Tobias Frank-Weigl, freute sich alle Jugendlichen unter Einhaltung aller Corona Regeln, mal wieder persönlich zu sehen. 2020 war kein einfaches Jahr für die Feuerwehr und schon gar nicht für die Jugendfeuerwehr. Viele Dienste konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen, sowie der fehlenden digitalen Ausstattung nicht stattfinden. Die Angst war groß, dass die Jugendlichen ihr Interesse an dem Ehrenamt verlieren und somit eine langjährige Aufbauarbeit einfach kaputt geht.

Mit Hilfe eines Landeszuschusses konnte das Equipment für die digitale Ausbildung endlich angeschafft werden. „Ab Januar 2021 werden wir die Ausbildung für die Jugendlichen in neuer Form fortsetzen. Weiterhin möchte sich die Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach auch in diesem Jahr für zahlreiche Spenden durch regionale Firmen bedanken. Wir finden, dies ist keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht in solch schwierigen Zeiten“, berichtet Tobias Frank-Weigl.

Das gesamte Betreuerteam wünscht ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Du möchtest auch gerne zur Jugendfeuerwehr und bist bereits zehn Jahre alt? Dann komm doch einfach in unser Team! Melde dich unter 0151-4145592 (Tobias Frank-Weigl, Leiter der Jugendfeuerwehr) oder per Email unter: Jugendfeuerwehr@feuerwehr-puderbach.de. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach