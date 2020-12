Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

HATTERT – Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Hattert

Vermutlich bereits im Laufe des vergangenen Mittwochs kam es in Hattert, in der Hauptstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Zusteller- oder Paketdienstes wendete auf dem Hofraum eines Anwesens in der Hauptstraße und beschädigte dabei einen schwarzen Skoda Fabia. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662-05580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei