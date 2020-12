Veröffentlicht am 14. Dezember 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ … so lautet das Motto der kommenden Sternsinger-Aktion.

In der Ukraine leben viele Kinder von beiden Eltern getrennt, da diese im Ausland arbeiten. Die Kinder sollen durch diese Aktion Hilfe erfahren. Dazu empfing Bürgermeister Fred Jüngerich am vergangenen Samstag im Raiffeisensaal des Flammersfelder Rathauses eine kleine Abordnung der Sternsinger des Raumes Flammersfeld mit deren Betreuern. „Traditionen zu wahren ist wichtig, und ich freue mich darüber, dass es genügend freiwillige und engagierte Helferinnen und Helfer gibt, die diesen Brauch fortleben lassen und sich so solidarisch zeigen.“, so Bürgermeister Jüngerich. Gerne würden die Sternsinger wieder singend durch die Orte ziehen und den Segen zum Neuen Jahr in jedes Haus bringen. In diesem Jahr müssen die Besuche der Sternsinger jedoch anders gestaltet werden. Sie werden wie gewohnt ihren Segen an den Türen anbringen, jedoch anstelle von Barspenden Überweisungsträger in den Briefkästen hinterlassen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an Herrn Thomas George (Tel. 02685/7178) oder an Herrn Josef Lindner (Tel. 02685/668). von links: Bürgermeister Fred Jüngerich, Max Hauprich, Jana Prosch, Thomas George, Josef Lindner, Felix Hauprich und Achim Günter Foto: VG AKFF