CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 21 neue Corona-Infektionen im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 14. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 21 neue Infektionen am Montag – Kreisverwaltung schließt für Publikumsverkehr – Kreisgremien wollen Entscheidungen im Umlaufverfahren treffen – Zulassungsstelle stellt komplett auf Terminvergabe um

Angesichts der Beschlüsse von Bund und Ländern zur weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie informiert die Kreisverwaltung, dass sie in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 für den Publikumsverkehr schließen wird. Der Zugang zur Kreisverwaltung ist weiterhin nach vorheriger Terminabsprache möglich. Empfohlen wird allerdings allen Bürgerinnen und Bürgern, zu prüfen, ob der Besuch des Kreishauses derzeit zwingend nötig ist. Wenn Anliegen telefonisch, per E-Mail oder per Post erledigt werden können, soll die Bevölkerung diese Möglichkeit nutzen. Die KFZ-Zulassungsstelle bleibt ebenfalls erreichbar, sie stellt ihren Service ab dem 16. Dezember komplett auf Terminvergabe um. Termine lassen sich telefonisch (02681-812363) und online (https://timeacle.com/business/index/id/1672) vereinbaren.

Über die im Dezember noch ausstehenden Sitzungen der Kreisgremien haben der Kreisvorstand und die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen am Montagvormittag (14. Dez.) telefonisch beraten. Die für Montagnachmittag geplante Sitzung des Kreisausschusses wurde kurzfristig abgesagt, ebenso die Sitzung des Kreisrechtsausschusses am Mittwoch (16. Dez.). Ob der Kreistag am 21. Dezember tagt, entscheidet sich im Lauf der Woche. Nach den Beratungen von Kreisvorstand und Fraktionsspitzen ist geplant, die notwendigen Entscheidungen des Kreisausschusses und des Kreistages im Umlaufverfahren einzuholen. Dem müssen allerdings alle Kreistagsmitglieder zustimmen. Dazu haben sie eine Frist bis Donnerstag dieser Woche (17. Dez.).

Unterdessen meldet das Kreisgesundheitsamt am Montagnachmittag (14. Dezember, Stand: 15.30 Uhr) 21 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten liegt nun bei 1464, 178 Personen sind aktuell infiziert, 1267 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt jetzt bei 138,1. Der Wert für Rheinland-Pfalz beträgt 164,5.

Aktuell von Infektionen betroffen sind die Maximilian-Kolbe-Schule in Scheuerfeld sowie die Kindertagesstätte und die Christophorus-Grundschule in Betzdorf-Bruche.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1464

Steigerung zum 10. Dezember: +21

Aktuell Infizierte: 178

Geheilte: 1267

Verstorbene: 19

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 138,1

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 549/+7

Betzdorf-Gebhardshain: 283/+7

Daaden-Herdorf: 181

Hamm: 124/+3

Kirchen: 176/+2

Wissen: 151/+2