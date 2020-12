Veröffentlicht am 14. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Lana Horstmann und Sven Lefkowitz: Weihnachtsspende statt Karten – Die SPD-Politikerin Lana Horstmann und der Landtagsabgeordnete Sven Lefkowitz blicken gemeinsam auf ein bewegtes und Corona-geprägtes Jahr zurück. Dabei standen zahlreiche Begegnungen und Gespräche mit Organisationen, Bürger/innen, Vereinen und Verbänden, stets Corona-konform und meist digital, auf der Tagesordnung.

Weihnachtsgrüße an Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirchen, Vereinen und Verbände zu versenden ist alljährlich ein guter Brauch. Der diesjährige Weihnachtsgruß soll aber wieder praktisch helfen, wie Horstmann und Lefkowitz gemeinsam wissen lassen: „Wir sind davon überzeugt, dass man dem Engagement der Menschen, die sich alltäglich für die Allgemeinheit in unserer Gesellschaft einsetzen, nicht genug danken kann. Das gilt insbesondere für die Situation unter Corona, die für alle gleichermaßen neue Herausforderungen bedeutete. Anlässlich des Weihnachtsfestes ist aber ein Leichtes, ein kleines Zeichen zu setzen. Vor allem die ehrenamtlich Aktiven sind der Motor unseres friedlichen Gesellschaftsklimas, das uns alle zusammenhält“.

Empfänger dieser Spende ist in diesem Jahr an die Caritas Neuwied, das „Schöppche – Tagesstätte für Menschen in Not. Ein Ort für Menschen, die es schwer haben im Leben und die Begegnungsmöglichkeiten, Kontakte und Gespräche suchen. Die ehrenamtliche Arbeit zum Wohle vieler Sozialschwachen und Obdachlosen in der Tagesstätte soll damit unterstützt werden. So zeigte sich Frau Maibach, Ansprechpartnerin für das „Schöppche“, erfreut über die Spendenbereitschaft der Sozialdemokraten und dankte ihnen für die hilfreiche Unterstützung.

Zur Aktion „Weihnachtsspende statt Karten“ erklärt Lana Horstmann abschließend: „Eine Möglichkeit wäre es, den für unsere Gesellschaft so wertvollen Einsatz mit einem postalischen Weihnachtsgruß zu würdigen. Ebenso angebracht ist es aber auch, einen hilfreichen Betrag stellvertretend für die viele ehrenamtliche Arbeit einem wohltätigen Zweck zukommen lassen zu können. Damit übermitteln wir allen gesellschaftlich Aktiven die besten Wünsche und alles Gute“.

Foto: Lana Horstmann und Sven Lefkowitz bei der Übergabe der Spende mit Sonja Maibach von der Caritas Neuwied